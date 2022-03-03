Начался второй раунд российско-украинских переговоров

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Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины начался в Брестской области Беларуси. Об этом РИА Новости сообщили в МИД Беларуси. Белорусское агентство БЕЛТА опубликовало фото, как переговорщики сторон обменялись рукопожатиями.

Украинская сторона также подтвердила, что переговоры начались. Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что для Киева ключевые вопросы повестки — немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также входят заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

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Первая встреча украинских и российских переговорщиков прошла в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять 28 февраля. После нее делегации разъехались для консультаций в свои столицы.

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