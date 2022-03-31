AFP: российские войска начали покидать Чернобыльскую АЭС

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Российские военнослужащие начали покидать Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванного американского военного чиновника, передает France 24.

«Чернобыль — одно из тех мест, где [россияне] начинают перемещать часть своих войск, [они] покидают Чернобыльскую АЭС и уходят в Беларусь. Мы думаем, что они уходят. Но я не могу сказать, что они все уже ушли», — сказал источник AFP.

Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС 24 февраля — в первый день войны. В Украине заявили, что с тех пор на станции почти месяц работала одна и та же смена. Персонал на ЧАЭС сменили только на прошлой неделе, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

29 марта, после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях.

30 марта Минобороны назвало это «плановой перегруппировкой войск», цель которой — «активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса».

В Минобороны Украины считают, что Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов и отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

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