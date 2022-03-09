С начала войны на Чернобыльской АЭС работает одна и та же смена. Украина обратилась из-за этого в МАГАТЭ

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Украинские власти попросили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) помочь обеспечить ротацию персонала Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

24 февраля, в первый день вторжения в Украину, Чернобыльскую АЭС захватили российские войска. С тех пор на станции продолжает дежурить одна и та же смена из 210 человек, среди которых технические специалисты и охранники, заявил украинский регулятор в сфере атомной энергии.

Сотрудники фактически живут на станции с начала войны и, как сообщалось ранее, работают, разделившись на группы и сменяя друг друга. У них ограничен доступ к еде, воде и лекарствам. Связь с ними сохранилась только через электронную почту. Работа с ядерными материалами на станции пока приостановлена, заявил украинский регулятор.

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МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данные от системы мониторинга безопасности Чернобыльской АЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси выразил готовность посетить станцию, чтобы получить гарантии по обеспечению безопасности всех ядерных объектов Украины от сторон конфликта.

Ночью 4 марта Запорожская АЭС в городе Энергодар подверглась обстрелам, в результате чего произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе станции. Возгорание произошло на площади около двух тысяч квадратных метров. К утру его ликвидировали. Сообщалось, что пострадавших в результате ЧП нет и радиоактивный фон остается в норме.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, обращаясь к жителям России: «Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить, вы хотите жить на Земле без радиоактивного заражения».

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