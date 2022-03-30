Президент Южной Осетии анонсировал «юридические шаги» для вхождения в состав России

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Южная Осетия в ближайшее время предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав России. Об этом заявил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов, обращение которого опубликовано на сайте «Единой России».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины — России», — заявил Бибилов.

Свое обращение он адресовал «согражданам», не уточнив, кто именно имеется в виду.

27 марта глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в республике пройдет референдум о вхождении в состав России. Позже он уточнил, что сейчас к референдуму никто не готовится, поскольку главная цель — «завершить войну».

29 марта рассмотрение вопроса о вхождении в состав России анонсировал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. «Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы Республики. Дальше определимся», — добавил Пушилин.

30 марта Минобороны РФ заявило о «плановой перегруппировке» российских войск на киевском и черниговском направлениях. Ее целью было названо «проведение завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса».

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