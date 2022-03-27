Власти ЛНР собрались провести референдум о вхождении в состав России

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время пройдет референдум о вхождении ЛНР в состав России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал Пасечник, слова которого приводит «Луганский информационный центр».

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками.

В тот же день Совет Федерации разрешил ввести туда российские войска. Это решение представили как миротворческую миссию. 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции», которая началась на всей территории Украины. Путин объяснил это в том числе необходимостью демилитаризации и «денацификации» Украины.

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