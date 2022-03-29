Глава ДНР заявил о планах рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав России. Он заявил на пресс-конференции в Донецке, что этот вопрос будет поднят после того, как ДНР установит контроль над всей Донецкой областью Украины.

«Что касается вхождения в состав РФ, что касается желания и стремления, то они отчетливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России. Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы Республики. Дальше определимся», — сказал Пушилин (цитата по «Донецкому агентству новостей»).

27 марта глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что «в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум» о вхождении ЛНР в состав России. Позже он уточнил, что сейчас к референдуму никто не готовится, поскольку главная цель — «завершить войну».

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции», которая началась на всей территории Украины.

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