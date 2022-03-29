Украина предложила России договориться, что в течение 15 лет они не будут решать вопрос Крыма военным путем

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Представители делегации Украины на переговорах в Стамбуле предложили России зафиксировать в договоре позиции двух стран по Крыму и Севастополю, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, предлагается в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом украинская сторона предложила прописать, что в течение этого срока, пока идут переговоры, Украина и Россия не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса Крыма.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил после встречи с представителями Украины, что «переговоры прошли конструктивно». По его словам, российская сторона получила от Украины для рассмотрения «понятно сформулированную их позицию для включения в договор». «Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», — подчеркнул Мединский.

Мединский также сообщил о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может пройти одновременно с подписанием мирного договора.

«После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с договора. Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора», — сказал Мединский.

После переговоров в Стамбуле в Минобороны России объявили о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.

За день до переговоров в Стамбуле Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Россия в ходе переговоров готова отказаться от ряда первоначальных требований, в том числе «денацификации» Украины. По данным издания, стороны обсуждают возможные договоренности, в рамках которых Украина должна отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в Евросоюз.

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