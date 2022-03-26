«Не имею морального права работать с прогосударственными сервисами». Рэпер Фейс удалил свою музыку с российских стриминговых платформ

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Рэпер Фейс (настоящее имя — Иван Дремин) рассказал, что удалил свою музыку с российских стриминговых платформ и прекращает с ними сотрудничество. Об этом он заявил в соцсетях.

На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию.

Ранее альбомы и практически все синглы рэпера пропали из социальной сети «ВКонтакте» и стриминга «Яндекс.Музыка», обратили внимание СМИ.

12 марта, через две недели после начала российского вторжения в Украину, рэпер Фейс объявил, что уехал из России и больше не будет давать концерты в стране. «Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже», — заявил он.

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