YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда. Ранее этого требовал Роскомнадзор

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Видеохостинг YouTube разблокировал два канала — «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».

«Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — прокомментировали отмену ограничений в материнской компании YouTube — Google (цитата по РБК).

О блокировке каналов Гостелерадиофонда стало известно 13 марта. На следующий день Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, а также рассказать о причинах блокировки.

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11 марта YouTube объявил о блокировке всех каналов российских государственных СМИ. После этого был ограничен доступ к ютьюб-каналам RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и других СМИ.

В ответ Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и назвал «инструментом в антироссийской информационной войне». Регулятор призвал Google немедленно прекратить ограничения и пригрозил «мерами технологического воздействия».

18 марта РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что YouTube могут заблокировать в России «до конца следующей недели, возможно, уже сегодня».

По данным Bloomberg, на фоне угрозы запрета деятельности Google, в том числе из-за YouTube, компания негласно вывезла часть своих сотрудников из России.

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