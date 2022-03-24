The New York Times: Белый дом создал группу «Тигр», которая разрабатывает ответ на случай применения Россией ядерного оружия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Белый дом создал группу , которая разрабатывает план ответа США и их союзников на случай применения Россией оружия массового поражения (химического, биологического или ядерного). Об этом сообщили источники The New York Times.

При этом американские официальные лица оценивают риски применения Россией ядерного оружия как невысокие.

Также группа рассматривает сценарии вторжения России в страны НАТО, чтобы остановить конвои с оружием для Украины, и распространения войны на территории Молдовы и Грузии. Кроме того, участники группы обдумывают, в каком случае НАТО могло бы отправить войска в Украину.

Группа была создана 28 февраля распоряжением Джейка Салливана — советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности. В нее входят официальные лица, работающие в сфере нацбезопасности. Они проводят закрытые встречи трижды в неделю.

Наряду с группой «Тигр» в Белом доме действует еще одна группа, которая рассматривает возможности для укрепления геополитической позиции США в результате решения президента России начать войну.

27 февраля президент РФ Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства. Путин сослался на то, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России.

22 марта в интервью CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности применения Россией ядерного оружия в случае угрозы существованию страны. Песков отметил, что такое основание прописано в концепции национальной безопасности России.

Читайте также

Может ли Кремль применить нестратегическое ядерное оружие, чтобы победить в нынешней войне? Военный эксперт Павел Лузин отвечает на один из самых тревожных вопросов этих дней

Читайте также

Может ли Кремль применить нестратегическое ядерное оружие, чтобы победить в нынешней войне? Военный эксперт Павел Лузин отвечает на один из самых тревожных вопросов этих дней

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь