Новые карты «Мир» перестали добавляться в сервис Apple Pay

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В Apple Pay теперь невозможно добавить новые банковские карты российской платежной системы «Мир», сообщают сайт iXBT.com и пользователи системы. В этом также убедилась «Фонтанка».

При попытке добавить карту «Мир» сервис сообщает: «Карта недоступна. В настоящее время нельзя использовать в системе Apple Pay». Далее пользователям предлагается повторить попытку или добавить карту позже.

При этом уже добавленные карты российской платежной системы в Apple Pay пока работают.

15 марта в пресс-службе «Мир» говорили, что карты российской платежной системы загружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.

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Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе работу сервиса Apple Pay, из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за этим.

С 15 марта Apple разрешила российским пользователям оплачивать подписки на сервисы компании с помощью карт «Мир». При этом уже тогда сообщалось о проблемах с добавлением карт. В ответ в компании объяснили, что проблема может быть на стороне банка.

С начала марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт в России из-за войны. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны, но ими нельзя оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

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