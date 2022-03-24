На Московской бирже впервые с 28 февраля открылись торги акциями российских компаний. За полчаса индекс Мосбиржи вырос на 10%

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На Московской бирже открылись торги акциями некоторых российских компаний после перерыва, который продолжался около месяца и стал самым длительным в истории российского фондового рынка, пишет The Bell.

Инвесторы могут торговать акциями 33 российских компаний из индекса Мосбиржи, ценные бумаги которых являются наиболее ликвидными.

На открытии торгов индекс Мосбиржи упал на 0,2%, но затем перешел к росту. В течение первого получаса торгов он вырос более чем на 10%.

В предыдущий раз торги акциями на Мосбирже проводились в пятницу 25 февраля. За день до этого ценные бумаги крупнейших российских компаний подешевели на десятки процентов из-за начала войны в Украине. Этот обвал стал рекордным за всю историю рынка российских акций.

В понедельник 28 февраля Центробанк решил не возобновлять торги на фондовом рынке, но продолжил торги на валютном и денежном рынках.

На этой неделе ЦБ стал постепенно возобновлять работу фондового рынка. С 21 марта снова начались торги облигациями федерального займа.

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