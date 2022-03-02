Банк России решил не возобновлять торги акциями на Московской бирже 3 марта. Они не проводятся уже три дня подряд
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Торги на Московской бирже в секции фондового рынка не возобновятся 3 марта. Решение об этом принял Банк России, сообщается на сайте регулятора.
Также торгов не будет в секции срочного рынка. О работе биржи 4 марта, ЦБ объявит утром того же дня.
Торги в секциях фондового и срочного рынка в рамках Мосбиржи не проводятся с 28 февраля на фоне западных санкций против России, а также мер ЦБ по поддержке устойчивости финансового рынка, отмечает «Интерфакс». Торговля на валютном рынке проходит только днем.