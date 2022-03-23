96 тысяч работников в России отправили в простой на фоне ухода западного бизнеса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

95 865 российских работников в данный момент находятся в . Об этом на заседании Совета Федерации заявила вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова, передает «Интерфакс».

Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.

36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима занятости, добавила Карелова.

После вторжения России в Украину страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или ограничивать работу с ним. По данным исследователей Йельского университета, с начала войны так или иначе свою деятельность в России ограничили более 450 компаний.

В правительстве предложили вводить внешнее управлением имуществом компаний, покидающих российский рынок. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин предостерег власти от национализации этого имущества.

Кабинет министров РФ решил выделить почти 40 миллиардов рублей на предупреждение безработицы в условиях ухода западного бизнеса. Эти меры поддержки должны охватить более 600 тысяч россиян.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь