ВЭБ.РФ и АСВ могут взять под управление имущество компаний, уходящих с российского рынка

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Представители госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будут выполнять функции внешней администрации для иностранных компаний, которые покидают российский рынок, следует из законопроекта Минэкономразвития. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК, которые ознакомились с документом.

Представители ВЭБ.РФ смогут на 3-6 месяцев перехватывать управление в нефинансовых организациях, которые ушли из России, а АСВ — в финансовых, говорится в проекте закона.

Одной из главных задач внешней администрации РБК называет создание новой организации на базе существующей через процедуру банкротства. После этого, согласно разработанному механизму, акции нового предприятия выставляются на торги, а старое ликвидируется. Если покупателей не найдется, их купит государство, отмечает «Интерфакс». При этом прежних акционеров и связанных с ними лиц к торгам не допустят.

Документ также устанавливает два условия, по которым может быть введено внешнее управление:

если руководитель или коллективные органы компании «фактически прекратили» управление, в частности, покинули Россию и оставили организацию без управления «вопреки ее интересам»;

если действия органов управления могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству, например, они публично заявили о прекращении деятельности компании «в отсутствие очевидных экономических оснований».

Во втором случае процесс введения внешнего управления обратим, отмечает РБК. Акционеры иностранной компании, обладающие более 50-процентной долей, могут через суд добиться его отзыва, возобновить работу в России или продать свою долю.

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В «Единой России» заявили, что законопроект предусматривает «первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». В свою очередь в Минэкономразвития говорят, что документ направлен «на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ».

Законопроект может коснуться десятков иностранных компаний, которые объявили о приостановке или прекращении деятельности в России из-за вторжения в Украину. В правительство и Генпрокуратуру уже направили список из 59 зарубежных предприятий, которые могут быть национализированы, сообщили «Известия». Среди них — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonaldʼs, Porsche, Toyota и H&M.

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