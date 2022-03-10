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Один из богатейших бизнесменов России, глава «Норникеля» Владимир Потанин выступил против предложений о конфискации активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка из-за войны в Украине. Его заявление распространила пресс-служба «Норникеля» в телеграме.

Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий. Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность.

Более адекватной реакцией Потанину кажется предложение Минэкономразвития РФ о введении внешнего управления в компаниях, останавливающих деятельность в России. «Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — считает бизнесмен.

С начала вторжения России в Украину десятки крупных мировых компаний и брендов из самых разных сфер объявили о приостановке своей работы в России. В правящей партии «Единая Россия» заявили, что активы таких компаний следует национализировать, поскольку уход с рынка можно расценить как предумышленное банкротство.

Позже единоросы анонсировали внесение в Госдуму законопроекта, позволяющего вводить внешнее управление в западных компаниях в случае прекращения их работы в России. Функции внешней администрации будут выполнять представители госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов.

В правительство и Генпрокуратуру уже направлен список из 59 зарубежных предприятий, которые могут быть национализированы, писали «Известия». Среди них — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonaldʼs, Porsche, Toyota и H&M.

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