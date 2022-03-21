Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В России заблокировали сайт телеканала Euronews, следует из данных соответствующего сервиса Роскомнадзора.

Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 21 марта.

В Роскомнадзоре «Интерфаксу» сообщили, что на сайте Euronews публиковалась недостоверная информация «о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции», а также призывы к участию в несанкционированных акциях.

Кроме того клиенты различных операторов сообщили «Интерфаксу» о прекращении вещания телеканала Euronews. В частности, канал пропал у пользователей услуг МГТС, «Акадо» и «Триколор». Вместо него появилось сообщение, что вещание приостановлено по требованию правообладателя.

С начала войны Роскомнадзор заблокировал сайты многих независимых СМИ из России, Украины и Беларуси.

Еще ряд россисйских СМИ объявили об остановке работы или отказе писать о войне из-за закона о «фейках» против российской армии, который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной.

По данным проекта «Роскомсвобода», который отслеживает обновления реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.

Читайте также

Российские власти за несколько дней разгромили весь медиа-рынок. Вот как это выглядит Печальный список (к сожалению, обновляется)

Читайте также

Российские власти за несколько дней разгромили весь медиа-рынок. Вот как это выглядит Печальный список (к сожалению, обновляется)

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь