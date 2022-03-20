В России заблокировали сайты «Медиазона. Центральная Азия», Agentura.ru и сообщество Екатерины Шульман во «ВКонтакте»

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил на территории России доступ к сайтам изданий «Медиазона. Центральная Азия» (российская « » заблокирована с 6 марта) и Agentura.ru. Об этом свидетельствуют данные из реестра заблокированных сайтов, который ведет проект «Роскомсвобода».

Также во «ВКонтакте» была заблокирована фан-группа политолога Екатерины Шульман. В пресс-службе соцсети рассказали, что получили от Генпрокуратуры уведомление о размещенной в группе «заведомо ложной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В частности, по мнению Генпрокуратуры, там размещались «информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

Как заметил телеграм-канал «Avtozak Live», соцсеть также начала по требованию Генпрокуратуры блокировать личные страницы пользователей.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты многих независимых СМИ. Согласно подсчетам «Роскомсвободы», по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля были заблокированы более 500 ресурсов.

Послушайте наш подкаст с авторами сайта Agentura.ru Мог ли Владимир Путин принять решение о вторжении в Украину, потому что он сам и ФСБ поверили в российскую пропаганду? Вот аргументы за то, что так и было

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