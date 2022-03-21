Reuters: в ЕС рассматривают возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций

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Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России из-за войны в Украине и обсуждает возможность введения эмбарго на российскую нефть, сообщили источники Reuters.

В частности, страны ЕС планируют обсудить новые санкции, включая нефтяное эмбарго, в рамках встречи глав МИД. Она пройдет 21 марта — перед визитом президента США Джо Байдена в Брюссель 24 марта, который приедет на встречу союзников НАТО и саммит «Большой семерки».

На эмбарго настаивают страны Балтии, рассказали дипломатические источники. Против выступает Германия, которая больше других европейских стран зависит от российских энергоносителей.

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Решающей в этом вопросе может стать позиция Франции, председательствующей в ЕС, не исключили собеседники Reuters. В свою очередь представитель французского президента Эммануэля Макрона отметил, что хотя некоторые страны «более чувствительны к вопросу нефти и газа», в вопросе санкций против России табу нет.

По словам собеседников Reuters, поводом для введения энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.

США, ЕС и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, экспорт технологической продукции, крупнейших российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Импорт российской нефти в рамках санкций уже запретили США. О планах отказаться от этого энергоносителя заявляли Великобритания и Канада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза «набросок» плана по постепенному отказу от нефти и газа из России, конкретных сроков пока не ставила.

Директор Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News уже заявил, что США готовы расширить санкции против России, в том числе применить уже введенные ограничения к большему числу целей. Он также отметил, что санкции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики».

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