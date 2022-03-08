Еврокомиссия разработала черновой план по отказу от российских угля, нефти и газа до 2030 года

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза «набросок» плана, который предполагает отказ от российских ископаемых видов топлива «задолго до 2030 года». Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.

Решение было принято на фоне войны в Украине, говорится в сообщении. Первым российским энергоносителем, от которого предлагается отказаться, должен стать газ.

Среди основных мер по сокращению зависимости Европы от российского газа — диверсификация газовых поставок, увеличение производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Еврокомиссия также предлагает ускорить сокращение использования газа для отопления зданий за счет повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Как утверждается, все эти меры позволят сократить потребность ЕС в российском газе на две трети к концу 2022 года.

Кроме того, в проекте плана намечен ряд мер реагирования на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. В частности, Еврокомиссия намерена выступить с законодательной инициативой, которая предполагает, что ежегодно к 1 октября газовые хранилища ЕС должны заполняться не менее чем на 90%.

На фоне войны в Украине страны Запада ввели жесткие санкции в отношении России. Ограничения на российские углеводороды не объявили одними из первых, чтобы не прерывать поставки энергоносителей в Европу.

8 марта США усилили санкции и заявили о запрете импорта нефти и газа из России. Ожидается, что об аналогичных ограничениях объявит Великобритания. Накануне против эмбарго на российские энергоносители выступали Германия и Нидерланды.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь