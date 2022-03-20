Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где укрывались мирные жители

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Российские войска нанесли 19 марта авиаудар по школе искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, сообщается в телеграм-канале городского совета.

В момент обстрела в здании скрывались около 400 мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди. По сведениям местных властей, здание разрушено, а под завалами еще находятся мирные люди. Информации о пострадавших пока не поступало.

Мариуполь с начала марта находится в осаде российской армии. Ранее в городе обстрелам подвергались местный роддом и драматический театр, где тоже укрывались мирные жители.

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