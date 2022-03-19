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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах США в рамках санкций отключить Россию от спутниковой системы навигации GPS. Руководителя госкорпорации цитирует «Интерфакс».

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения России от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал глава «Роскосмоса» во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

Рогозин не уточнил, откуда у него такая информация. Он призвал не «напрягаться» из-за возможного отключения GPS, поскольку у России есть своя спутниковая система — .

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«Не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо», — добавил глава «Роскосмоса».

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