Как ГЛОНАСС догонял GPS, догнал его, а теперь снова догоняет Цепочка заявлений Владимира Путина и чиновников
Валерий Мельников / Sputnik / Scanpix / LETA
Генштаб: к 2015 году ГЛОНАСС догонит по точности GPS
«В перспективе до 2015 года предполагается с помощью целевой информации, получаемой с аппаратов космической геодезической системы, создать паритет нашей национальной спутниковой системы ГЛОНАСС с системой GPS и другими создаваемыми зарубежными космическими навигационными системами по характеристикам точности», — отметил начальник военно-топографического управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Сергей Козлов («Российская газета»).
Путин призвал сделать ГЛОНАСС точнее GPS
[На тот момент премьер-министр] Владимир Путин призвал добиться того, чтобы российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС ни в чем не уступала, а то и превосходила свой американский аналог — GPS. Премьер-министр отметил, что за последние 5 лет в разы была увеличена точность ГЛОНАСС — с 35 метров до 2,8 метра. При этом Путин признал, что у GPS точность немного выше — 1,8 метра, однако для бытовых потребителей это не играет существенной роли. («Вести»).
Рогозин: система ГЛОНАСС по точности приблизилась к американской GPS
«По точности система ГЛОНАСС приблизилась к показателям системы GPS. За последние десять лет точность повысилась на порядок. Если раньше мы давали точность не более чем 35 метров, то сегодня это 2,8», — сказал Рогозин (РИА Новости).
Производитель: До конца года ГЛОНАСС по точности вплотную приблизится к GPS
«GPS сегодня демонстрирует точность определения координат в районе 1 метра. Разницу в точности между российской и американской системой мы все время снижаем, — говорит генеральный директор и генеральный конструктор компании „Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева“ (производитель аппаратов ГЛОНАСС) Николай Тестоедов. — <…> Американцы тоже повышают точность GPS, но мы пока проходим тот отрезок пути, где понятными решениями можно снимать большие куски погрешности. Поэтому мы их и догоняем» («Известия»).
ГИКЦ: ГЛОНАСС превосходит систему GPS в северных широтах
«Она превосходит GPS в точностных характеристиках в северных широтах. Если американская система изначально создавалась для южных широт, то наша — для северных. Это и меньшее количество аппаратов, участвующих в системе: у американцев в GPS 30 аппаратов обеспечивают те же характеристики, что у ГЛОНАСС 24 аппарата», — сообщил директор Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Титова Андрей Ильин (РИА Новости).
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАСС. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равны по своей точности», — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин журналистам («Интерфакс»).