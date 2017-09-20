Как ГЛОНАСС догонял GPS, догнал его, а теперь снова догоняет Цепочка заявлений Владимира Путина и чиновников

28 октября 2011 года

Генштаб: к 2015 году ГЛОНАСС догонит по точности GPS

«В перспективе до 2015 года предполагается с помощью целевой информации, получаемой с аппаратов космической геодезической системы, создать паритет нашей национальной спутниковой системы ГЛОНАСС с системой GPS и другими создаваемыми зарубежными космическими навигационными системами по характеристикам точности», — отметил начальник военно-топографического управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Сергей Козлов («Российская газета»).

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9 февраля 2012 года

Путин призвал сделать ГЛОНАСС точнее GPS

[На тот момент премьер-министр] Владимир Путин призвал добиться того, чтобы российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС ни в чем не уступала, а то и превосходила свой американский аналог — GPS. Премьер-министр отметил, что за последние 5 лет в разы была увеличена точность ГЛОНАСС — с 35 метров до 2,8 метра. При этом Путин признал, что у GPS точность немного выше — 1,8 метра, однако для бытовых потребителей это не играет существенной роли. («Вести»).

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6 июня 2014 года

Рогозин: система ГЛОНАСС по точности приблизилась к американской GPS

«По точности система ГЛОНАСС приблизилась к показателям системы GPS. За последние десять лет точность повысилась на порядок. Если раньше мы давали точность не более чем 35 метров, то сегодня это 2,8», — сказал Рогозин (РИА Новости).

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17 апреля 2015 года

Производитель: До конца года ГЛОНАСС по точности вплотную приблизится к GPS

«GPS сегодня демонстрирует точность определения координат в районе 1 метра. Разницу в точности между российской и американской системой мы все время снижаем, — говорит генеральный директор и генеральный конструктор компании „Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева“ (производитель аппаратов ГЛОНАСС) Николай Тестоедов. — <…> Американцы тоже повышают точность GPS, но мы пока проходим тот отрезок пути, где понятными решениями можно снимать большие куски погрешности. Поэтому мы их и догоняем» («Известия»).

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11 июля 2015 года

ГИКЦ: ГЛОНАСС превосходит систему GPS в северных широтах

«Она превосходит GPS в точностных характеристиках в северных широтах. Если американская система изначально создавалась для южных широт, то наша — для северных. Это и меньшее количество аппаратов, участвующих в системе: у американцев в GPS 30 аппаратов обеспечивают те же характеристики, что у ГЛОНАСС 24 аппарата», — сообщил директор Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Титова Андрей Ильин (РИА Новости).

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19 сентября 2017 года

Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS

«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАСС. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равны по своей точности», — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин журналистам («Интерфакс»).