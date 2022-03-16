Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON отказался от покупки российского газа

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Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON объявил об отказе от новых покупок газа у торговых компаний российского «Газпрома» в Европе. Об этом заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум, сообщает ТАСС.

«Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний „Газпрома“ в Европе… В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний», — говорится в заявлении.

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В 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 миллиардов кубометров, отмечает «Интерфакс». Основные покупатели российского газа в этой стране — компании Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

На фоне российского вторжения в Украину о поэтапном отказе от нефти и газа из России заявили британско-нидерландская компания Shell. В британской BP сообщили, что откажутся от новых контрактов на покупку российских нефти и газа, но продолжат закупки по существующим соглашениям. В свою очередь США запретили импорт этих энергоносителей, а Великобритания заявила, что откажется от них до конца 2022 года.

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