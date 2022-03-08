Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell на фоне войны в Украине намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. Об этом сообщается в заявлении Shell.

В качестве первого шага компания немедленно прекратит все спотовые закупки российской нефти и не будет продлевать срочные контракты по ней, закроет в России свои автозаправочные станции, а также производство авиационного топлива и смазочных материалов.

В сотрудничестве с западными властями Shell изменит цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить из нее российское сырье. Как отметили в компания, поиски альтернатив могут занять несколько недель и привести к снижению производительности ряда нефтеперерабатывющих заводов компании.

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«Наши действия до сих пор основывались на непрерывных дискуссиях с правительствами о необходимости освободиться от поставок энергоресурсов из России, сохранив при этом энергоснабжение», — заявил глава Shell Бен ван Берден.

По его словам, российские остановить трубопроводные потоки в Европу «иллюстрируют трудный выбор и возможные последствия, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся это сделать».

28 февраля компания объявила, что выходит из совместных предприятий с российским «Газпромом» и прекратит свое участие в проекте газопровода «Северный поток — 2».

Западные страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также вторглась в Украину. Ограничения затронули банковскую сферу, экспорт некоторых товаров, авиацию, а также российских бизнесменов, чиновников и членов их семей.

Против российских энергоносителей, включая нефть и газ, санкции пока не вводились.

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