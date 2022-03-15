В Киеве ввели комендантский час на полтора дня

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Киеве на время ввели усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня — сложный и опасный момент. <…> Запрещается передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, с чем связано усиление комендантского часа.

Комендантский час в Киеве ввели с 24 февраля — первого дня российского вторжения в Украину. Сначала он действовал с 22:00 до 7:00, с 28 февраля его время расширили с 20:00 до 7:00.

Ранее в Киеве уже вводили усиленный комендантский час. Он действовал с 17:00 26 февраля до 8:00 28 февраля. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти ожидают штурм Киева со стороны российских войск. Однако масштабного штурма тогда не было.

10 марта Виталий Кличко заявил, что из Киева уехал каждый второй житель. По данным мэра, на тот момент в городе оставались чуть меньше двух миллионов жителей.

Читайте также

Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь