Кличко: из Киева уехал каждый второй житель
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город покинул каждый второй житель.
«По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находятся в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость», — цитирует его «Украинская правда».
Российские войска пытаются окружить Киев с начала вторжения в Украину 24 февраля и захватили его северо-западные пригороды. Власти Украины считают захват Киева одной из главных задач российских военных.