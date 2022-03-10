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Кличко: из Киева уехал каждый второй житель

Источник: Украинская правда

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город покинул каждый второй житель.

«По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находятся в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость», — цитирует его «Украинская правда».

Российские войска пытаются окружить Киев с начала вторжения в Украину 24 февраля и захватили его северо-западные пригороды. Власти Украины считают захват Киева одной из главных задач российских военных.

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