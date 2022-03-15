Министр финансов Украины: потери от войны могут достигнуть 500 миллиардов долларов

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Потери Украины от войны, по одной из предварительных оценок, могут составить 500 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью украинской версии журнала Forbes.

Негативные последствия войны будут колоссальными. На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. <…> Многие логистические цепочки разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины . По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Точно можно будет сосчитать только после войны.

По данным украинской версии Forbes, после начала войны богатейшие украинские бизнесмены потеряли около 15 миллиардов долларов. Наибольшие потери у Рината Ахметова — оценка его состояния снизилась с 13,7 до 4,2 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские бизнесмены только за первый день войны в Украине потеряли 39 миллиардов долларов.

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