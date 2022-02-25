Bloomberg: российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов за первый день войны

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Крупнейшие российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов за первые сутки с момента начала боевых действий в Украине, подсчитал Bloomberg.

По данным издания, больше всех потерял президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — его состояние сократилось на 6,2 миллиарда долларов (до 13 миллиардов долларов).

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов (его состояние сократилось до 23 миллиардов долларов).

Президент «Норникеля» и на данный момент богатейший бизнесмен России Владимир Потанин потерял 3 миллиарда долларов (его состояние сократилось до 26,1 миллиарда долларов).

На фоне начала «военной спецоперации» России в Украине 24 февраля российский рынок акций пережил крупнейший обвал в истории. Индекс Московской биржи упал на 33,3%, индекс РТС — на 39,4%. Курсы евро и доллара приближались к отметкам 100 и 90 рублей соответственно.

В ответ на военную агрессию западные страны объявили о новых экономических санкциях против России.

Вечером 24 февраля Владимир Путин провел встречу с крупнейшими бизнесменами, призвав их вместе с правительством работать над поддержкой экономики. При этом президент признал, что власть не может полностью прогнозировать геополитические риски в сложившихся обстоятельствах.

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