«Коммерсант»: P&G повысит отпускные цены на бытовую химию и товары для гигиены в среднем на 40%

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Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G предупредил клиентов об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта. Об этом говорится в письме одного из дистрибуторов P&G, с которым ознакомилась газета «Коммерсант».

Согласно письму, закупочные цены на средства для стирки вырастут в пределах 30%, моющие средства — на 26%, профессиональные средства для уборки — на 74%, товары для детской гигиены — на 47%, женской — на 33%, товары для красоты и здоровья — на 67%, средства по уходу за волосами — на 63%, по уходу за полостью рта — на 58%, для бритья — на 65%.

Изменение отпускных цен объясняется «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», подорожанием транспортных услуг, сырья и материалов, а также влиянием курсов валют, рассказали изданию в офисе P&G в Восточной Европе. «Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца», — подчеркнули в P&G.

Производство P&G в России зависело от поставок из Польши, и компании приходится радикально перестраивать логистику, заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

После российского вторжения в Украину P&G наряду с другими иностранными компаниями объявила о приостановке инвестиций в свой бизнес в России. Как отмечает «Коммерсант», оба завода компании на территории РФ, где выпускается 60% продукции P&G для российского рынка, продолжают работу.

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