CIT: Россия использует при бомбардировках Чернигова зажигательные авиабомбы. Это запрещено международным правом
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Россия использовала при бомбардировках украинского Чернигова зажигательные авиабомбы, нарушая запрет на применение таких боеприпасов в местах сосредоточения гражданского населения, сообщает Conflict Intelligence Team.
Участники проекта заметили осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500 на видео украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на котором спасатели извлекают взрыватель из неразорвавшейся бомбы в Чернигове. Такая же бомба (сработавшая) видна и на одной из фотографий, опубликованной ГСЧС.
Внимание! На видео звучит ненормативная лексика.
Как отмечают в CIT, такие же бомбы были обнаружены и после падения под Черниговом российского Су-34 5 марта (тогда один из пилотов погиб, а другой был взят в плен), однако поскольку они оказались на земле вместе с самолетом, было неясно, использовались ли они в бомбардировке города.
Стоит добавить, что на допросах пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор Красноярцев говорил, что наносит удары по координатам, то есть ни он, ни его командование не учитывают наличия гражданских объектов, а также что для бомбардировок используются неуправляемые бомбы — подобные тем, что мы видим на видео ГСЧС.