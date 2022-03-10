CIT: Россия использует при бомбардировках Чернигова зажигательные авиабомбы. Это запрещено международным правом

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Россия использовала при бомбардировках украинского Чернигова зажигательные авиабомбы, нарушая на применение таких боеприпасов в местах сосредоточения гражданского населения, сообщает Conflict Intelligence Team.

Участники проекта заметили осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500 на видео украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на котором спасатели извлекают взрыватель из неразорвавшейся бомбы в Чернигове. Такая же бомба (сработавшая) видна и на одной из фотографий, опубликованной ГСЧС.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика.

Как отмечают в CIT, такие же бомбы были обнаружены и после падения под Черниговом российского Су-34 5 марта (тогда один из пилотов погиб, а другой был взят в плен), однако поскольку они оказались на земле вместе с самолетом, было неясно, использовались ли они в бомбардировке города.

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