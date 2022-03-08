Российским госкомпаниями, попавшим под санкции «недружественных стран», разрешили не публиковать данные о своих закупках

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Правительство РФ разрешило российским государственным компаниям, против которых «недружественные страны» ввели санкции, не публиковать данные о закупках в Единой информационной системе. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Сведения о закупках таких компаний, а также о поставщиках, с которыми они заключили договоры, перестали публиковать с 7 марта. В этот день вступило в силу соответствующее постановление правительства.

«Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков», — пояснили в министерстве.

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После российского вторжения в Украину США, Великобритания, государства ЕС и другие страны ввели против РФ санкции. Россия включила эти страны в список «недружественных».

Правительство РФ разрешило российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из «недружественных» стран в рублях и запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из этих государств.

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