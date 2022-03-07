Главы МИД России и МИД Украины проведут переговоры в Турции

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10 марта министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба проведут переговоры в рамках дипломатического форума в Анталье. Встречу анонсировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.

В МИД РФ подтвердили планы провести встречу российского и украинского министров с участием Чавушоглу в Турции. Договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Украинская сторона пока не подтверждала свое участие.

Турция предложила организовать переговоры еще 4 марта. На следующий день Кулеба заявил, что не будет отказываться от них, если увидит, что встреча с Лавровым может быть «содержательной» и «будет вписываться в общую рамку переговорного процесса».

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После начала войны в Украине российская и украинская стороны дважды собирались на переговоры в Беларуси. В рамках второго раунда они «достигли понимания» о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. 5 марта их открытие сорвалось.

Третья встреча делегаций из России и Украины должна состояться в Беловежской Пуще 7 марта в 17:00 мск, сообщили в Офисе президента Украины.

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