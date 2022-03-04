Цена на газ в Европе поднялась почти до 2400 долларов за тысячу кубометров. Это новый исторический максимум

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Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, поднявшись почти до 2400 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные данные биржи ICE Futures.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла 2391 доллара за тысячу кубометров. Накануне торги завершились на уровне 1724 долларов за тысячу кубометров.

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Предыдущий исторический рекорд был установлен 2 марта, когда цена газа в Европе достигла отметки 2227 долларов за тысячу кубометров. До этого максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года и составлял 2138 долларов за тысячу кубометров.

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