Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, поднявшись выше 2000 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе 2 марта обновила исторический максимум, достигнув отметки 2227 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

По сравнению с уровнем закрытия предыщего дня газ подорожал на 57%.

Это новый исторический максимум для мирового газового рынка. Предыдущий исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года и составлял 2138 долларов за тысячу кубометров.

Повышение цены на газ связано с антироссийскими санкциями, введенными после признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР и вторжения в Украину. Они. предусматривают в том числе заморозку проекта газопровода «Северный поток — 2» и санкции против его компании-оператора.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 февраля написал в твиттере: «Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток — 2“. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!»

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