Томское издание ТВ-2 прекратило работу. Его сайт заблокировали за освещение войны в Украине

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Независимое томское агентство новостей ТВ-2 прекращает свою работу, объявил его главный редактор Виктор Мучник.

По его словам, издание получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за освещения военных действий в Украине, после чего ведомство заблокировало сайт ТВ-2.

«Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи», — написал Мучник в фейсбуке.

В ночь на 4 марта Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы», Deutsche Welle, «Би-би-си», , а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться соцсети Facebook и Twitter. 1 марта РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Эха Москвы» и .

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