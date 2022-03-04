Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Томское издание ТВ-2 прекратило работу. Его сайт заблокировали за освещение войны в Украине

Источник: Виктор Мучник

Независимое томское агентство новостей ТВ-2 прекращает свою работу, объявил его главный редактор Виктор Мучник.

По его словам, издание получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за освещения военных действий в Украине, после чего ведомство заблокировало сайт ТВ-2. 

«Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи», — написал Мучник в фейсбуке.

В ночь на 4 марта Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы», Deutsche Welle, «Би-би-си», «Радио Свобода», а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться соцсети Facebook и Twitter. 1 марта РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Эха Москвы» и «Дождя».

Блокировка СМИ во время войны

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь