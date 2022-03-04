«Би-би-си» приостановит работу своих журналистов в России. Они продолжат писать из-за рубежа

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«Би-би-си» временно прекращает работу всех своих журналистов в России из-за закона о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. Об этом говорится в заявлении гендиректора Тима Дэйви.

«Русская служба Би-би-си» будет работать за пределами страны, уточнил Дэйви. По его словам, новый закон «криминализирует» независимую журналистику. Он отметил, что безопасность сотрудников «Би-би-си» имеет первостепенное значение, и вещатель не готов подвергать их риску уголовного преследования за то, что они выполняют свою работу.

«Мы по-прежнему стремимся предоставлять точную, независимую информацию аудитории по всему миру, включая миллионы россиян. Наши журналисты в Украине и по всему миру будут продолжать освещать вторжение в страну», — говорится в заявлении.

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После начала войны в Украине Роскомнадзор запретил СМИ называть это войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских. Из-за материалов о военных действиях в России заблокировали более 10 СМИ, включая «Медузу» и «Русскую службу Би-би-си».

4 марта Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российских военных. Из-за закона «Новая газета», которой блокировки не коснулись, решила удалить материалы, связанные с войной в Украине.

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