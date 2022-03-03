Центробанк велел брокерам брать комиссию не менее 30% при покупке валюты на бирже физическими лицами

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Центробанк 3 марта предписал брокерам брать комиссию не менее 30% при покупке валюты на бирже физическими лицами. Распоряжение ЦБ не касается обмена валюты в банках и относится только к операциям на бирже.

В ЦБ заявили, что эта мера должна выровнять конкурентные условия между банками и брокерами, поскольку «банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».

Купив 1 доллар в приложении одного из брокеров утром 3 марта за 116,5 рублей, корреспондент «Медузы» заплатил почти 35 рублей комиссии.

Ранее комиссия при операциях с валютой на бирже составляла у разных брокеров десятые или сотые доли процента.

3 марта курс доллара на торгах на Московской бирже установил исторический максимум, поднявшись выше 114 рублей; стоимость евро достигла 125 рублей.

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