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Курс доллара на Московской бирже установил рекорд, поднявшись до 114 рублей

Источник: Московская биржа

Курс доллара к российскому рублю на торгах на Московской бирже установил исторический максимум, поднявшись выше 114 рублей.

К евро российская валюта также дешевеет. По состоянию на 11:10 мск, евро торгуется по 123,8 рубля. По сравнению с закрытием предыдущих торгов курс евро вырос более чем на 8 рублей.

Moex

23 февраля — перед началом вторжения России в Украину — доллар на Московской бирже стоил 81 рубль, евро — 91,5 рубля.

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