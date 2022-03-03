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«Сядь со мной за стол переговоров. Только не на 30 метров, как с Макроном». Зеленский вновь призвал Путина к переговорам

Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ, которая транслировалась в фейсбуке.

Фрагмент заявления Зеленского опубликовал телеканал «Настоящее время».

Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли.

Владимир Зеленский выступал за проведение переговоров о «нейтральном статусе» Украины сразу после начала Россией «специальной операции» в страны, целями которой Владимир Путин объявил «демилитаризацию» и «денацификацию» украинского государства.

Первая встреча украинских и российских переговорщиков (московскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, а киевскую — глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия) прошла в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять 28 февраля. Второй раунд начался 3 марта в Брестской области Беларуси.

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