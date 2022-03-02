Зеленский призвал евреев всего мира «не молчать» после ракетного удара в район Бабьего Яра
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился «ко всем евреям мира» с просьбой не молчать о происходящем на Украине.
Поводом для этого стал ракетный удар по телебашне в Киеве, расположенной рядом с мемориальным центром Холокоста Бабий Яр. В результате удара погибли пять человек, пять получили ранения.
В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны 100 тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира — разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм», — заявил президент Украины.
Ракетный удар по киевской телебашне был нанесен вскоре после того, как Минобороны РФ анонсировало удары по объектам инфраструктуры украинских спецслужб «в целях пресечения информационных атак против России».