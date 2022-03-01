Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве для «пресечения информационных атак». И призвало живущих рядом людей покинуть дома

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Российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда идут информационные атаки против России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В частности, для пресечения информационных атак будут атакованы высокоточным оружием технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщили российские военные.

«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — говорится в сообщении ведомства.

После того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной операции» по «денацификации и демилитаризации» Украины, российская армия начала ракетный обстрел многих украинских городов. В Минобороны РФ утверждают, что точечно уничтожают военную инфраструктуру украинской армии, не угрожая гражданскому населению. Власти Украины сообщали о ракетных ударах по жилым кварталам в ряде городов, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.

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