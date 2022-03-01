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1 марта в Киеве произошли взрывы около телевышки, сообщают украинские СМИ. Видео как минимум двух взрывов опубликовали издания «Сегодня» и «Новое издание».

Как сообщается в телеграм-канале Верховной рады, снаряды попали «в аппаратную вещателя на телевышке», из-за чего наблюдаются проблемы с телетрансляцией.

Ранее днем Минобороны РФ объявило, что будет наносить удары по технологическим объектам в Киеве для пресечения информационных атак против России. В связи с этим российские военные призвали жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

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