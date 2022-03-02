Ютьюб-канал «Эха Москвы» заблокировали в Европе. Из-за связи с «Газпромом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Google заблокировал для европейских пользователей ютьюб-канал «Эха Москвы» из-за его связи с «Газпромом», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Это произошло на следующий день после того, как у «Эха» отключили эфир и заблокировали сайт в России по требованию Генпрокуратуры из-за публикации якобы ложных сведений о российской «специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Радиостанция остается доступной для российских слушателей лишь на ютьюбе.

Владелец «Эха Москвы» «Газпром-медиа» объявил о созыве совета директоров радиостанции для принятия решений «в соответствии с предписание Генпрокуратуры», которая требовала устранить «допущенные нарушения закона, а также способствующие им причины и условия ».

Ранее Google предпринял аналогичные меры против ютьюб-каналов государственных российских медиа RT и Sputnik. Роскомнадзор объявил это цензурой.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»