РФПИ выступил в поддержку скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной. Фонд экспортирует «Спутник V» и находится под санкциями
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины».
В заявлении, с которым ознакомилась «Медуза», также говорится, что «РФПИ и его международные партнеры считают, что только дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти человеческие жизни».
РФПИ, который, помимо прочего, является эксклюзивным экспортером российской вакцины от коронавируса «Спутник V», оказался под американскими санкциями после начала вторжения России в Украину. Ограничительные меры США также применили к главе фонда Кириллу Дмитриеву. Также санкции в отношении РФПИ и Дмитриева ввела Великобритания, а ЕС запретил участвовать в новых проектах, имеющих финансирование от этого фонда.