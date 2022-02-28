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США ввели санкции против РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева. Фонд экспортирует «Спутник V»

Источник: Meduza

Минфин США ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его руководителя Кирилла Дмитриева. Решение, которое было анонсировано несколькими днями ранее, принято в рамках санкций в ответ на российское вторжение в Украину.

В сообщении Минфина сказано, что Дмитриев близок к президенту РФ Владимиру Путину. «Президент Путин и его окружение долгое время опирались на РФПИ и Дмитриева в вопросе привлечения средств, в том числе в США», — заявили в ведомстве.

Одновременно Минфин США объявил о введении запрета для своих граждан на любые транзакции с участием российских Центробанка, Минфина и Российского фонда национального благосостояния (ранее о таких же мерах объявила Великобритания). «Это по сути заморозит любой актив российского Центробанка, расположенный в США или у американского гражданина», — заявили в Минфине.

РФПИ, в частности, является эксклюзивным экспортером российской вакцины от коронавируса «Спутник V» («Медуза» подробно писала об этом).

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