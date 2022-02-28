Великобритания объявила о санкциях против российского Центробанка и Минфина

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Великобритании вслед за Евросоюзом объявили о введении санкций против России из-за вторжения в Украину.

Новые экономические ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

Как отмечается, решение принято в координации с США и ЕС для недопущения того, чтобы российский Центробанк размещал валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных западных санкций.

Евросоюз уже объявлял о вводе новых санкций против России, предполагающих заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!