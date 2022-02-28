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Великобритания объявила о санкциях против российского Центробанка и Минфина

Источник: Правительство Великобритании

Власти Великобритании вслед за Евросоюзом объявили о введении санкций против России из-за вторжения в Украину.

Новые экономические ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

Как отмечается, решение принято в координации с США и ЕС для недопущения того, чтобы российский Центробанк размещал валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных западных санкций.

Евросоюз уже объявлял о вводе новых санкций против России, предполагающих заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.

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