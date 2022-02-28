Великобритания объявила о санкциях против российского Центробанка и Минфина
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Власти Великобритании вслед за Евросоюзом объявили о введении санкций против России из-за вторжения в Украину.
Новые экономические ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.
Как отмечается, решение принято в координации с США и ЕС для недопущения того, чтобы российский Центробанк размещал валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных западных санкций.
Евросоюз уже объявлял о вводе новых санкций против России, предполагающих заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.