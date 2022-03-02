Минпросвещения РФ анонсировало всероссийский открытый урок, где школьникам расскажут об «освободительной миссии» в Украине

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Институт воспитания Российской академии образования проведет всероссийский открытый урок «Защитники мира», где школьникам расскажут, почему «освободительная миссия на Украине — это необходимость». Об этом сообщается в соцсетях Министерства просвещения РФ.

Трансляция урока запланирована 3 марта в 12:00 мск. Его проведут ведущая София Хоменко и журналист, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Полунчуков, рассказал институт. Гостем эфира станет эксперт в военной истории Петр Ишков.

«Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а еще помогут разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что в школы нескольких регионов России поступили рекомендации по проведению уроков о войне в Украине, где излагается официальная точка зрения Кремля на российское вторжение.

Так, на возможный вопрос «Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее?» учителю предлагалось ответить «Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население».

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Российские власти настаивают, что с 24 февраля в Украине идет не война, а «специальная военная операция» для защиты жителей Донбасса от «геноцида», а также с целью «демилитаризации и денацификации» Украины. В частности, об этом заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от СМИ писать про войну только со ссылкой на официальные российские источники и не называть «спецоперацию» «нападением, вторжением либо объявлением войны».

После вторжения России в Украину, ведомство уже заблокировало на территории страны несколько СМИ за материалы о войне, в том числе сайт телеканала и радиостанции «Эхо Москвы». Последнюю также отключили от эфира.

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