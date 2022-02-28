В российские школы поступили материалы для уроков о «миротворческой операции» в Украине

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В школы по крайней мере нескольких регионов России поступили рекомендации по проведению уроков о войне в Украине, в которых излагается официальная точка зрения Кремля на российское вторжение.

Скриншоты материалов, распространенных в Томской области, опубликовал журналист Андрей Серафимов. Телеграм-канал «Осторожно, новости» выложил копии этих же текстов, распространяемых в Московской области. Аналогичные скриншоты «Медуза» получила от учителя из Калужской области.

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич подтвердила Центру управления регионом, что «подобные рекомендации поступили… во все школы области».

Материалы в общих чертах повторяют аргументы, использованные президентом РФ Владимиром Путиным для оправдания вторжения и транслируемые другими официальными лицами и СМИ. Там также содержатся прямые цитаты из речи Путина перед войной.

К примеру, на возможный вопрос «Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее?» учителю предлагается ответить «Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население».

«Учителям сейчас важно научить детей правилам, которые помогут осмысленно воспринимать информацию, проверяя ее в официальных достоверных источниках. Речь идет о психологическом здоровье наших детей», — заявила Ирина Грабцевич.

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