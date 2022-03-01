Власти Чернигова сообщили о ракетном обстреле жилых районов города из российских «Градов»

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Российская армия обстреляла 1 марта жилые районы города Чернигова из ракетных систем залпового огня «Град». Об этом в телеграме сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.

По его данным, обстрелу подверглись жилой микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из города. «В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды», — добавил он. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ утверждает, что в ходе «специальной операции» в Украине не подвергает обстрелам мирных жителей, а лишь точечно уничтожает военную инфраструктуру украинской армии.

Киев заявлял о многочисленных жертвах и раненых из-за российских обстрелов. 28 февраля в Харькове, втором по величине городе Украины, «Градами» обстреляли жилые кварталы. Утром 1 марта обстрелы возобновились, ракетный удар пришелся по площади Свободы возле областной администрации. По данным украинской стороны, погибли 10 человек, больше 20 получили ранения. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию «государством-террористом».

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